Мохамед Салах высказался о кризисе «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в преддверии очного матча АПЛ с «Манчестер Сити» высказался о кризисе «горожан» в нынешнем сезоне.

«Сити» всегда будет «Сити». У них один из лучших тренеров всех времён и великолепные футболисты. Они много лет играют на высоком уровне и выиграли всё. Так что они всегда будут сильной командой и всегда могут победить. Думаю, игра будет очень сложной. У них есть преимущество в виде своего поля и опытных игроков. Нам нужно сохранять спокойствие и стараться», — приводит слова Салаха Sky Sports.

В воскресенье, 23 февраля, «горожане» встретятся с мерсисайдцами в матче 26-го тура чемпионата Англии.