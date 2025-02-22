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Мохамед Салах высказался о кризисе «Манчестер Сити»

Мохамед Салах высказался о кризисе «Манчестер Сити»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в преддверии очного матча АПЛ с «Манчестер Сити» высказался о кризисе «горожан» в нынешнем сезоне.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сити» всегда будет «Сити». У них один из лучших тренеров всех времён и великолепные футболисты. Они много лет играют на высоком уровне и выиграли всё. Так что они всегда будут сильной командой и всегда могут победить. Думаю, игра будет очень сложной. У них есть преимущество в виде своего поля и опытных игроков. Нам нужно сохранять спокойствие и стараться», — приводит слова Салаха Sky Sports.

В воскресенье, 23 февраля, «горожане» встретятся с мерсисайдцами в матче 26-го тура чемпионата Англии.

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