В «Интере» отреагировали на слухи об интересе к голкиперу «ПСЖ» Доннарумме

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ответил на вопрос об интересе клуба к вратарю «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме.

«Конечно, Доннарумма может быть интересен, если его контракт будет подходить к концу, но до 2026 года ещё далеко, и я не думаю, что в «ПСЖ» такое допустят. Если смотреть на вещи реалистично, у нас уже есть два отличных вратаря – Ян Зоммер и Хосеп Мартинес», – приводит слова Аузилио Sport Mediaset.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.

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