Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Интере» отреагировали на слухи об интересе к голкиперу «ПСЖ» Доннарумме

В «Интере» отреагировали на слухи об интересе к голкиперу «ПСЖ» Доннарумме
Комментарии

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ответил на вопрос об интересе клуба к вратарю «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме.

«Конечно, Доннарумма может быть интересен, если его контракт будет подходить к концу, но до 2026 года ещё далеко, и я не думаю, что в «ПСЖ» такое допустят. Если смотреть на вещи реалистично, у нас уже есть два отличных вратаря – Ян Зоммер и Хосеп Мартинес», – приводит слова Аузилио Sport Mediaset.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.

Материалы по теме
В «ПСЖ» недовольны игрой Джанлуиджи Доннаруммы — L'Équipe

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android