Эндрик объяснил, почему мало играет в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик ответил на вопрос, почему получает мало игрового времени в стане «сливочных».

«Быть в «Реале» — это честь, но также и вызов. Я здесь играю с талантами, которых можно назвать лучшими в мире. Мне нужно совершенствоваться в каждом упражнении, чтобы быть на их уровне, не только в матчах, но и на тренировках», — приводит слова Эндрика UOL.

Перед стартом текущего сезона Эндрик перебрался из «Палмейраса» в мадридский «Реал» за € 47,5 млн. Всего футболист принял участие в 22 матчах за сливочных, проведя на поле суммарно 400 минут. На счету Эндрика 5+1 по системе «гол+пас» во всех турнирах.

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Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»: