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«Роналду и Месси к нам не приехали». Ловчев — об итогах зимнего трансферного окна в России

«Роналду и Месси к нам не приехали». Ловчев — об итогах зимнего трансферного окна в России
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал итоги зимнего трансферного окна в России.

«Есть ли переход, который больше всего удивил? Такого, чтобы прям удивил — нет, потому что никакие Роналду, Месси к нам не приехали. Уверен, что наш футбольный народ удивился, но не я

Сейчас цены на игроков растут, и удивлением для меня стало то, что наши клубы стали тратить большие средства. Конечно, встречаются высказывания, что такие средства тратить в период СВО нерентабельно, но это веление времени, и от этого никуда не денешься. Лучшую трансферную политику все равно ведет «Зенит» и именно он заставил шевелиться другие клубы на рынке», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

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