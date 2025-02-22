«Роналду и Месси к нам не приехали». Ловчев — об итогах зимнего трансферного окна в России

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал итоги зимнего трансферного окна в России.

«Есть ли переход, который больше всего удивил? Такого, чтобы прям удивил — нет, потому что никакие Роналду, Месси к нам не приехали. Уверен, что наш футбольный народ удивился, но не я

Сейчас цены на игроков растут, и удивлением для меня стало то, что наши клубы стали тратить большие средства. Конечно, встречаются высказывания, что такие средства тратить в период СВО нерентабельно, но это веление времени, и от этого никуда не денешься. Лучшую трансферную политику все равно ведет «Зенит» и именно он заставил шевелиться другие клубы на рынке», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».