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Шалимов посоветовал Сперцяну не переходить в клубы из Италии, Англии и Германии

Шалимов посоветовал Сперцяну не переходить в клубы из Италии, Англии и Германии
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что полузащитнику команды Эдуарду Сперцяну следует продолжить свою карьеру в чемпионате Нидерландов.

«Мне кажется, ему ни в Англию, ни в Италию, ни в Германию не надо ехать. Я его вообще не вижу в Италии, Англии. Нидерланды — пять баллов. Вспомните, с чего начинали европейский путь Ромарио и Роналдо», — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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