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Евгений Ловчев оценил работу «Спартака» в зимнее трансферное окно

Евгений Ловчев оценил работу «Спартака» в зимнее трансферное окно
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе красно-белых в зимнее трансферное окно.

«Команда заиграла, в клубе поверили в Станковича. Ему доверяют, и если он говорит, что кто‑то ему нужен, того покупают. Солари играл с Барко в «Ривер Плейт», они друзья, а в команде все решает коллектив. В атаке красно‑белых феерят Бонгонда, Угальде. И все они говорят на одном языке. Очень важно, чтобы было проще коммуницировать на поле. Видно, что Станкович имеет отношение ко всем этим зимним трансферам», — сказал Ловчев в эфире „Матч ТВ“.

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой «Спартака» в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн зимой. 11 февраля красно-белые объявили о трансфере вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт» за € 10 млн. Третьим новичком команды стал вратарь Илья Помазун, который перешёл в «Спартак» из ЦСКА.

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