В Саудовской Аравии готовы заплатить «Реалу» рекордные € 350 млн за трансфер Винисиуса

В Саудовской Аравии продолжают попытки подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в один из местных клубов. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, руководство Саудовской Аравии сделало приоритетным подписание бразильца с целью увеличить инвестиции в футбол в стране. Саудовцы готовы предложить «сливочным» € 350 млн за 24-летнего игрока. Трансфер стал бы рекордным в истории футбола. Самому нападающему предлагают пятилетний контракт с зарплатой в размере € 1 млрд без учёта бонусов.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 32 встречи во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: