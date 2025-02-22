Александр Мостовой отреагировал на результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на результаты жеребьёвки пар 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

«Интересная Лига чемпионов», — написал Мостовой, приложив картинку с результатами жеребьёвки в своём телеграм-канале.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).