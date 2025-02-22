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«Зенит» — не «Барселона». Шалимов оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

«Зенит» — не «Барселона». Шалимов оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил шансы чёрно-зелёных на победу в Российской Премьер-Лиги этого сезона.

«У «Краснодара» очень большой шанс выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне, потому что «Спартак» — не «Реал», а «Зенит» — не «Барселона». «Краснодар» можно сравнить с «Атлетико», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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