«Реал» может приобрести дорогостоящего вингера дортмундской «Боруссии»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к вингеру дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсу, сообщает Relevo.

По данным источника, мадридский клуб внимательно следит за 20-летним англичанином. «Реал» рассмотрит вариант с подписанием Джейми, если появится такая возможность и кто-то из игроков атакующей линии решит покинуть клуб.

Гиттенс по данным Transfermarkt оценивается в € 50 млн. Сообщается, что «Манчестер Сити», «Челси» и другие клубы АПЛ также следят за ним.

Гиттенс присоединился к «Боруссии» в сентябре 2020 года, покинув «Манчестер Сити» свободным агентом. Его контракт действителен до 30 июня 2028 года. В этом сезоне он сыграл 34 матча, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

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