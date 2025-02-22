Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может приобрести дорогостоящего вингера дортмундской «Боруссии»

«Реал» может приобрести дорогостоящего вингера дортмундской «Боруссии»
Комментарии

Мадридский «Реал» проявляет интерес к вингеру дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсу, сообщает Relevo.

По данным источника, мадридский клуб внимательно следит за 20-летним англичанином. «Реал» рассмотрит вариант с подписанием Джейми, если появится такая возможность и кто-то из игроков атакующей линии решит покинуть клуб.

Гиттенс по данным Transfermarkt оценивается в € 50 млн. Сообщается, что «Манчестер Сити», «Челси» и другие клубы АПЛ также следят за ним.

Гиттенс присоединился к «Боруссии» в сентябре 2020 года, покинув «Манчестер Сити» свободным агентом. Его контракт действителен до 30 июня 2028 года. В этом сезоне он сыграл 34 матча, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом

Материалы по теме
«У «Реала» появился император». СМИ Европы восхваляют Мбаппе и разносят «Сити»
«У «Реала» появился император». СМИ Европы восхваляют Мбаппе и разносят «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android