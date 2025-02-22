Появились новые подробности по будущему Поля Погба

Английский «Манчестер Юнайтед» может подписать контракт с бывшим полузащитником сборной Франции Полем Погба.

Как сообщает United Scout, Погба был предложен «Манчестер Юнайтед» и хочет вернуться. Этот вопрос уже обсуждался внутри клуба, мнения разделились. После кризиса травм сторонников подписания контракта с игроком стало больше.

Поль Погба уже дважды переходил в «Манчестер Юнайтед». В июле 2009 года «МЮ» приобрёл на тот момент 16-летнего футболиста у «Гавра». В августе 2012 года Погба перебрался в «Ювентус», а спустя четыре года вернулся в английский клуб за € 105 млн.

Напомним, 29 февраля 2024 года Поль Погба был дисквалифицирован на четыре года из-за употребления допинга. Позже срок дисквалификации француза был сокращён. 10 марта срок дисквалификации Погба истекает.

Погба поздравил Стефена Карри с победой в матче с Сербией