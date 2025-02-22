«Тоттенхэм» попросил ТВ-вещателей не называть клуб «Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» попросил телевизионных вещателей не называть клуб «Тоттенхэм». Вместо этого лондонцы просят употреблять полное название «Тоттенхэм Хотспур» или прозвище «шпоры». Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Athletic.

По данным источника, «шпоры» объяснили свою просьбу, указав на то, что «Тоттенхэм» — это название района Лондона, а не клуба. Электронное письмо с пожеланиями лондонцев было разослано вещателям АПЛ по всему миру.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Постекоглу набрала 30 очков по итогам 25 игр. В следующем матче внутреннего первенства «шпоры» встретятся с «Ипсвичем» на выезде. Игра состоится сегодня, 22 февраля.