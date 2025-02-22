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«Тоттенхэм» попросил ТВ-вещателей не называть клуб «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» попросил ТВ-вещателей не называть клуб «Тоттенхэм»
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Лондонский «Тоттенхэм» попросил телевизионных вещателей не называть клуб «Тоттенхэм». Вместо этого лондонцы просят употреблять полное название «Тоттенхэм Хотспур» или прозвище «шпоры». Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Athletic.

По данным источника, «шпоры» объяснили свою просьбу, указав на то, что «Тоттенхэм» — это название района Лондона, а не клуба. Электронное письмо с пожеланиями лондонцев было разослано вещателям АПЛ по всему миру.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Постекоглу набрала 30 очков по итогам 25 игр. В следующем матче внутреннего первенства «шпоры» встретятся с «Ипсвичем» на выезде. Игра состоится сегодня, 22 февраля.

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