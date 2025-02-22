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«Арсенал» в летнее трансферное окно может приобрести нападающего «Ливерпуля»

«Арсенал» в летнее трансферное окно может приобрести нападающего «Ливерпуля»
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«Арсенал» планирует в летнее трансферное окно подписать левого вингера «Ливерпуля» Диогу Жоту, сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб хочет добавить вариативности в атаке. Жота также может сыграть и центрального нападающего. 28-летний португалец находится в шорт-листе «Арсенала».

«Ливерпуль» купил Жоту в 2020 году за € 45 млн у «Вулверхэмптона». В текущем сезоне он забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своём активе 61 очко. «Арсенал» идёт на второй строчке. У лондонского клуба 53 очка и один матч в запасе.

Рекорды «Ливерпуля»

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