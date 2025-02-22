Тренер «Интера» Индзаги прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. По её результатам соперником миланцев стал нидерландский «Фейеноорд».

«Мы возвращаемся в Лигу чемпионов, нам противостоит «Фейеноорд», команда с великой историей, которая играет на стадионе с зажигательной атмосферой. Мы знаем, что это большой вызов, и мы готовы выложиться по полной.

Мы много работали, чтобы попасть сюда, и хотим и дальше добиваться успеха в этом соревновании. Наша команда показала, что у неё есть характер и решимость, и мы будем готовиться к каждому матчу наилучшим образом. Цель — пройти 1/8 финала», — сказал Индзаги на пресс-конференции.