Стало известно, где может продолжить карьеру Марио Балотелли

34-летний нападающий «Дженоа» Марио Балотелли может покинуть команду, сообщил инсайдер Николо Скира в соцсетях.

По сведениям источника, форвард не входит в планы клуба Серии А. Итальянская команда работает над продажей футболиста.

Неназванные клубы из МЛС и чемпионата Бразилии, где еще открыто трансферное окно, делали запросы о возможности перехода игрока.

Напомним, Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями.

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