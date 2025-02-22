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Александр Усик побывал на матче «Аль-Насра» и повторил легендарное празднование Роналду

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик побывал на матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком». гра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

После окончания встречи украинский боксёр подошёл к трибунам хозяев и повторил легендарное празднование их португальского нападающего и капитана Криштиану Роналду.

Фото: Соцсети «Аль-Насра»

«Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Аль-Иттифак» заработал 28 очков после 21 игры и располагается на восьмой строчке.

Последний поединок Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри