Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Усик побывал на матче «Аль-Насра» и повторил легендарное празднование Роналду

Александр Усик побывал на матче «Аль-Насра» и повторил легендарное празднование Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик побывал на матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком». гра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
21 февраля 2025, пятница. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 3
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
1:0 Яхья – 47'     1:1 Вейналдум – 55'     2:1 Аль-Фатиль – 65'     2:2 Аль-Фатиль – 82'     2:3 Вейналдум – 89'    
Удаления: Дуран – 90+2' / нет

После окончания встречи украинский боксёр подошёл к трибунам хозяев и повторил легендарное празднование их португальского нападающего и капитана Криштиану Роналду.

Фото: Соцсети «Аль-Насра»

«Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Аль-Иттифак» заработал 28 очков после 21 игры и располагается на восьмой строчке.

Последний поединок Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри

Материалы по теме
«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Иттифаку» в матче Про-Лиги, пропустив два гола в конце
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android