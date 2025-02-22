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Хосеп Гвардиола намерен уйти из «Ман Сити» и ждёт предложений от других команд — источник

Хосеп Гвардиола намерен уйти из «Ман Сити» и ждёт предложений от других команд — источник
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен покинуть клуб после окончания текущего сезона и ждёт предложения от других команд сообщает журналист Footmercato Хосеп Педрероль.

По сведениям источника, испанский наставник был намерен уйти из английской Премьер-лиги ещё летом прошлого года. Гвардиола планировал возглавить сборную Англии, но на эту должность был назначен немецкий специалист Томас Тухель.

Главный тренер «горожан» решил остаться во главе английского клуба, поскольку больше не имел никаких вариантов для продолжения карьеры. Журналист рассказал, что Хосеп не изменил своих планов и по-прежнему собирается завершить свою историю во главе «Манчестер Сити».

В последнем матче подопечные Гвардиолы уступили испанскому «Реалу» в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов (1:3) и покинули турнир.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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