«Лестер» установил антирекорд английской Премьер-лиги

Футбольный клуб «Лестер Сити» установил антирекорд английской Премьер‑лиги по количеству домашних поражений подряд без забитых голов, проиграв шесть игр подряд.

В ночь с 21 на 22 февраля «лисы» уступили «Брентфорду» со счётом 0:4. До этого команда Руда ван Нистелроя дома проиграла «Арсеналу» (0:2), «Фулхэму» (0:2), «Кристал Пэлас» (0:2), «Манчестер Сити» (0:2) и «Вулверхэмптону» (0:3).

По состоянию на сегодняшний день «Лестер» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем матче внутреннего первенства «лисы» сыграют с «Вест Хэмом» на выезде. Игра состоится 27 февраля, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:00 мск.