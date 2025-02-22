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Мохамед Салах повторил редкое достижение Лионеля Месси десятилетней давности

Мохамед Салах повторил редкое достижение Лионеля Месси десятилетней давности
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил достижение Лионеля Месси и стал первым игроком с сезона-2014/2015, который забил и отдал ассист в 10 разных матчах топ-5 европейских лиг, сообщает Opta.

19 февраля на стадионе «Вилла Парк» состоялся поединок 26-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, а Салах отметился в ней голом и результативным пасом. Таким образом, для него этот матч стал 10-м с голом и ассистом в текущем сезоне АПЛ. У Месси в сезоне Ла Лиги — 2014/2015 было 11 таких игр.

В текущем розыгрыше АПЛ Салах сыграл 26 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской лиги (18 побед, семь ничьих, одно поражение).

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной

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