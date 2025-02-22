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Cтало известно, кем боссы «Манчестер Сити» хотят заменить Гвардиолу после вылета из ЛЧ

Cтало известно, кем боссы «Манчестер Сити» хотят заменить Гвардиолу после вылета из ЛЧ
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После вылета «Манчестер Сити» от мадридского «Реала» в 1/16 финала Лиги чемпионов и неудачных результатов в АПЛ руководство английского клуба всерьёз задумалось о поиске замены главному тренеру Хосепу Гвардиоле, сообщает El Nacional.

По информации источника, в Манчестере наиболее подходящим вариантом на место Пепа, контракт которого истекает летом 2027 года, считают коуча леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Руководству «горожан» нравится стиль игры, который ставит Алонсо. Также сообщается, что не только «Манчестер Сити» заинтересован в назначении испанца. Кандидатуру специалиста рассматривает и мадридский «Реал».

Напомним, в прошлом году Хаби Алонсо с «Байером» выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, а также вывел команду в финал Лиги Европы, где уступил «Аталанте».

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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