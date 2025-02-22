Корнеев: «Реал» за счёт скамейки дожмёт этот сезон

Бывший российский футболист Игорь Корнеев полагает, что мадридский «Реал» ударно проведёт вторую часть нынешнего сезона, несмотря на проблемы «сливочных» в последних играх.

«Барсу» спасают качества сумасшедшие, которые у неё есть. Например, как они держат мяч. Соперники знают, как их ловить, но им это не всегда удаётся — слишком высокая линия защиты и так далее. Но мне кажется, что «Реал» за счёт скамейки должен дожать этот сезон, как он обычно это делает», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 19 февраля «Реал» встречался с «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Реал» одержал победу со счётом 3:1. В 1/8 финала турнира «Реал» сыграет с «Атлетико».