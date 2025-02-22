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Аморим объяснил, почему принял приглашение «Манчестер Юнайтед» в ноябре

Аморим объяснил, почему принял приглашение «Манчестер Юнайтед» в ноябре
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Португальский тренер Рубен Аморим рассказал, почему согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» в ноябре, а не дождался лета ради каких-либо других предложений.

«У меня были свои причины, очень важные причины, чтобы взять эту работу. Я знал, что будет тяжело, знал… Но это «Манчестер Юнайтед». Им не отказывают», — приводит слова Аморима известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, ранее Аморим возглавлял лиссабонский «Спортинг». «Манчестер Юнайтед» пригласил португальца, уволив Эрика тен Хага. На данный момент «красные дьяволы» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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