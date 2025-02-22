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Симеоне: Гризманн — экстраординарный игрок, который даёт качество

Симеоне: Гризманн — экстраординарный игрок, который даёт качество
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил нападающего своей команды Антуана Гризманна. Симеоне отметил, что француз делает «матрасников» лучше.

«Антуан — экстраординарный игрок, который даёт нам качество. Я ни секунды не сомневаюсь в нём», — сказал Симеоне на пресс-конференции.

Гризманну 33 года. В нынешнем сезоне универсальный атакующий игрок провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антуана в € 22 млн.

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