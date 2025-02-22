Корнеев заявил, что «Краснодар» не будет бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший российский футболист Игорь Корнеев заявил, что «Краснодар» не будет бороться за чемпионство в этом сезоне. Корнеев считает, что без усиления команда Мурада Мусаева не сможет соперничать с «Зенитом» и «Спартаком».

«Краснодар» без трансферов не будет бороться за чемпионство. В первом круге они добились хороших результатов. Теоретически можно сказать, что они будут в какой‑то борьбе. Тот факт, что они не усилились, могут быть травмы… Все усилились, а они нет», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».