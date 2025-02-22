Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин пропустит матч чемпионата Франции между «Монако» и «Лиллем»

Александр Головин пропустит матч чемпионата Франции между «Монако» и «Лиллем»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 23-го тура Лиги 1 с «Лиллем». Таким образом, хавбек пропустит предстоящую игру, которая состоится сегодня, 22 февраля, и пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа».

Франция — Лига 1 . 23-й тур
22 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Причины отсутствия Головина в заявке монегасков не указаны. После 22 туров чемпионата Франции «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Александр сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Белоус: клубам РПЛ надо действовать как ЦСКА, который нашёл Головина в тьмутаракани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android