«Ливерпуль» может усилить оборону защитником «Тоттенхэма» — Football Insider

«Ливерпуль» проявляет интерес к 23-летнему центральному защитнику «Тоттенхэма» Микки ван де Вену. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдцы стремятся усилить центр обороны на фоне неопределённости с будущим 33-летнего Вирджила ван Дейка. При этом в «Ливерпуле» хотели бы, чтобы ван де Вен и ван Дейк играли вместе в защите команды.

В нынешнем сезоне ван де Вен принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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