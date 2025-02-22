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Защитник Лео Гогличидзе поделился впечатлениями от перехода в «Ахмат»

Защитник Лео Гогличидзе поделился впечатлениями от перехода в «Ахмат»
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Защитник-новичок «Ахмата» Лео Гогличидзе рассказал о своих ощущениях после перехода в команду из Грозного.

«Впечатления только положительные. Я много кого знаю из нашей команды: Арсена Адамова, Даниила Уткина, а также Владислава Камилова и Ризвана Уциева, с которыми я часто пересекался на поле. Бывали моменты, когда после матчей мог поговорить с Ризваном. С Даней Уткиным я вместе прошёл академию «Краснодара». Много игроков из тех, кого я знаю, помогают мне быстрее адаптироваться в «Ахмате».

Советовался ли с кем-либо из них после предложения от «Ахмата»? Если честно, я ни с кем не советовался. Я отталкивался от себя, от своего желания, того, что я хочу для себя. Знал, куда я еду. «Ахмат» – команда, которая с начала тысячелетия играет в РПЛ, показывает хорошие результаты. Я знал, что надо ехать – и всё», — приводит слова Гогличидзе пресс-служба «Ахмата».

Напомним, соглашение с экс-футболистом «Урала» рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на два года. В нынешнем сезоне Гогличидзе принял участие в 22 матчах в составе екатеринбуржцев во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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