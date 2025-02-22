Goal: «Барселона» — главный претендент на победу в ЛЧ, «Реал» — второй
Популярный новостной сайт Goal представил обновлённый рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после того, как прошла жеребьёвка 1/8 финала турнира.
Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов сезона-2024/2025 по версии Goal:
- «Барселона».
- «Реал» Мадрид.
- «Ливерпуль».
- «Интер».
- «Байер».
- «Атлетико» Мадрид.
- «Бавария».
- «ПСЖ».
- «Арсенал».
- «Астон Вилла».
На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Бенфикой». «Реал» проведёт матчи с мадридским «Атлетико», а «Ливерпуль» сыграет с «ПСЖ».
Первые матчи указанной стадии турнира пройдут 4-5 марта, ответные игры состоятся 11-12 марта.
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