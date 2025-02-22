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Goal: «Барселона» — главный претендент на победу в ЛЧ, «Реал» — второй

Goal: «Барселона» — главный претендент на победу в ЛЧ, «Реал» — второй
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Популярный новостной сайт Goal представил обновлённый рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после того, как прошла жеребьёвка 1/8 финала турнира.

Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов сезона-2024/2025 по версии Goal:

  1. «Барселона».
  2. «Реал» Мадрид.
  3. «Ливерпуль».
  4. «Интер».
  5. «Байер».
  6. «Атлетико» Мадрид.
  7. «Бавария».
  8. «ПСЖ».
  9. «Арсенал».
  10. «Астон Вилла».

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Бенфикой». «Реал» проведёт матчи с мадридским «Атлетико», а «Ливерпуль» сыграет с «ПСЖ».

Первые матчи указанной стадии турнира пройдут 4-5 марта, ответные игры состоятся 11-12 марта.

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