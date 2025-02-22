Goal: «Барселона» — главный претендент на победу в ЛЧ, «Реал» — второй

Популярный новостной сайт Goal представил обновлённый рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после того, как прошла жеребьёвка 1/8 финала турнира.

Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов сезона-2024/2025 по версии Goal:

«Барселона». «Реал» Мадрид. «Ливерпуль». «Интер». «Байер». «Атлетико» Мадрид. «Бавария». «ПСЖ». «Арсенал». «Астон Вилла».

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Бенфикой». «Реал» проведёт матчи с мадридским «Атлетико», а «Ливерпуль» сыграет с «ПСЖ».

Первые матчи указанной стадии турнира пройдут 4-5 марта, ответные игры состоятся 11-12 марта.

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