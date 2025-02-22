Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» может приобрести Мойзе Кина у «Фиорентины» за € 52 млн — Caught Offside

«Арсенал» может приобрести Мойзе Кина у «Фиорентины» за € 52 млн — Caught Offside
Комментарии

«Арсенал» проявляет интерес к 24-летнему форварду «Фиорентины» Мойзе Кину. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, грядущим летом в контракте итальянского футболиста начнёт действовать пункт об отступных в размере € 52 млн. При этом конкуренцию «канонирам» в борьбе за Кина могут составить «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Мойзе Кин Подробнее
Материалы по теме
«Арсенал» в летнее трансферное окно может приобрести нападающего «Ливерпуля»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android