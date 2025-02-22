«Арсенал» может приобрести Мойзе Кина у «Фиорентины» за € 52 млн — Caught Offside

«Арсенал» проявляет интерес к 24-летнему форварду «Фиорентины» Мойзе Кину. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, грядущим летом в контракте итальянского футболиста начнёт действовать пункт об отступных в размере € 52 млн. При этом конкуренцию «канонирам» в борьбе за Кина могут составить «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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