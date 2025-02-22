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Впервые в истории разработан официальный мяч женской Суперлиги с собственным дизайном

Впервые в истории разработан официальный мяч женской Суперлиги с собственным дизайном
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Женская футбольная Суперлига в телеграм-канале представила официальный мяч на сезон 2025 года.

Впервые в истории российского женского футбола для лиги разработан собственный дизайн, в основу которого легли фирменные цвета — розовый и фиолетовый.

Напомним, чемпионом России среди женских команд в сезоне-2024 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, набравший 68 очков. Вторую строчку занял столичный ЦСКА с 62 очками. Тройку призёров замкнул московский «Спартак», закончивший сезон с 50 баллами и лишь по дополнительным показателям опередивший «Локомотив». Всего в чемпионате приняли участие 13 клубов.

Предстоящий сезон 2025 года в Суперлиге станет 34-м в высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг России.

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