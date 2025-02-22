Аморим: сейчас у «Манчестер Юнайтед» больше видны проблемы, чем их решения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, что видит положительные моменты в игре «красных дьяволов», несмотря на не лучшие результаты.

«Иногда мне кажется, что у команды нет улучшений, а потом у нас бывают матчи, которые складываются тяжело, но чувствуется, что мы способны играть, способны создавать моменты.

Это радует. Однако, думаю, на текущий момент при просмотре игр [«Манчестер Юнайтед»] больше видны проблемы, чем решения. Это очевидно, но в некоторых матчах мы понимаем, что у нас есть возможности. Нам необходимо быть последовательными, вот и всё», — приводит слова Аморима Goal.

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: