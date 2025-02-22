«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 15:30
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Сегодня, 22 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 25 сыгранных матчей «Эвертон» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 61 очко.
Комментарии
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