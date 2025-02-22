«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 25 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Вест Хэм» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 61 очко.