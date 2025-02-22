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Экс-защитник «Урала»: могу сказать, что у Шатова большие задатки главного тренера

Экс-защитник «Урала»: могу сказать, что у Шатова большие задатки главного тренера
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Бывший защитник «Урала» Лео Гогличидзе, накануне подписавший контракт с «Ахматом», высказался об исполняющем обязанности главного тренера екатеринбуржцев Олеге Шатове.

«Урал» – его первый тренерский опыт, тем более когда ему ставится задача выйти в РПЛ. Такую тяжёлую цель сразу сложно принять. Но могу сказать, что у него большие задатки главного тренера: он искренний, честный, требует от игроков то, что он хочет видеть и раньше сам наблюдал на игровом поле. На каждой тренировке он сам выкладывается на все сто процентов, требует от игроков «Урала» того же. За полем он никого не никогда штрафовал, особо не ругал.

Он уже ставит всех перед фактом, что, выходя на поле, все выкладываются полностью. Если он хочет играть по конкретной схеме – он будет действовать по ней. Шатов строит настоящую команду. Думаю, у «Урала» большие шансы вернуться в РПЛ, но нужно сокращать отрыв от «Балтики» и «Торпедо» для прямого выхода. Думаю, на сборах под руководством Олега Шатова они удачно подготовятся и добьются возвращения в РПЛ по итогам сезона», — приводит слова Гогличидзе пресс-служба «Ахмата».

Напомним, 34-летний Шатов был назначен на свой пост 6 ноября после увольнения Евгения Аверьянова. На данный момент «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 37 очками и на шесть баллов отстаёт от зоны прямого выхода в РПЛ.

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