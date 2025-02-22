Тарханов — о трансферах ЦСКА: команде нет смысла брать кого-то лишнего

Российский тренер Александр Тарханов высказался о трансферах московского ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА адекватно оценивает свои финансовые возможности. В команде достаточно хороших футболистов, поэтому нет смысла брать кого-то лишнего. У армейцев была проблема с нападением, потому что там играет практически один Мусаев. Гуарирапа ещё не может себя проявить, хотя в «Сочи» он смотрелся здорово. Шуманский пока идёт на подмену», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 22 февраля, армейцы сыграют товарищеский матч с самарскими «Крыльями Советов». Начало — в 11:00 мск.