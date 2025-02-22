Лепёхин — о Зделаре: лучше бы «Зенит» доверился молодёжи, чем посредственному легионеру

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о трансфере сербского полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» из московского ЦСКА.

«Не знаю, зачем «Зенит» подписал Зделара, ведь в опорной зоне хватает футболистов, и даже есть свои воспитанники. Возможно, в сербском футболисте что-то видят, ведь «Зенит» не покупает просто так — на него рассчитывают и видят перспективу. Однако лучше бы команда доверилась своей молодёжи, чем посредственному легионеру.

Но это нужно сделать не только «Зениту», но и всему российскому футболу — надо обратить внимание на наших молодых игроков. К сожалению, мы не стали становиться на этот путь», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.