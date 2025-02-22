«Астон Вилла» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 22 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Астон Вилла» и лондонский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 25 сыгранных матчей «Астон Вилла» располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 61 очко.
Комментарии
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