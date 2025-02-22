Артета — о победе «Арсенала» в АПЛ: я одержим этим, но не могу отвечать за итоговый исход

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о возможной победе «канониров» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я одержим идеей делать всё, что в моих силах, с целью добиться этого [победы в АПЛ]. Это моя навязчивая идея. Я очень увлечен процессом, не не могу контролировать конечный результат», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 25 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 53 очка и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков, однако у «канониров» есть игра в запасе. В 26-м туре АПЛ команда Артеты встретится с «Вест Хэмом».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: