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Холанд может пропустить матч с «Ливерпулем» в 26-м туре АПЛ из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд может пропустить матч 26‑го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Ливерпулем» из‑за повреждения. Игра состоится в воскресенье, 23 февраля. Начало — в 19:30 мск.

«На данный момент я не могу точно ответить, сыграет ли Холанд. Мы потренируемся, он пройдёт дополнительные тесты, и всё станет понятно», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, Холанд травмировался 15 февраля в матче 25‑го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:0). На 88‑й минуте он был заменён, после того как получил повреждение и обратился за медицинской помощью, присев на газон. Предположительно, у форварда возникли проблемы с коленом.

После 25 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.