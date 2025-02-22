ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 22 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 11:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Бистрович, Пьянич, Койта, Мусаев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Гапонов, Ороз, Печенин, Бабкин, Костанца, Зиньковский, Дмитриев, Рахманович, Сергеев.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.