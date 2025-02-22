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«Краснодар» поздравил своих болельщиков с 17-летием клуба

«Краснодар» поздравил своих болельщиков с 17-летием клуба
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Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал пост в телеграм-канале, в котором поздравил болельщиков со своим 17-летием, которое «быки» празднуют сегодня, 22 февраля.

«Желаем нашим болельщикам ярких эмоций и красивых побед!» — сказано в публикации.

Напомним, клуб был основан 22 февраля 2008 года известным предпринимателем Сергеем Галицким и всего за три года преодолел путь от Второй лиги до элитного дивизиона чемпионата России. Свой лучший результат в истории выступлений в РПЛ «быки» показали в прошлом сезоне, закончив его на второй строчке и до последнего тура сохраняя шансы на золото.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 с 39 очками и лишь по дополнительным показателям опережает «Зенит».

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