Игроки «Барселоны» пройдут генетический анализ для избежания травм и улучшения игры — MD

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо прошёл специальный генетический анализ, направленный на предотвращение возможных травм. Благодаря этому исследованию тренерский штаб сине-гранатовых сможет скорректировать программу тренировок так, чтобы минимизировать ущерб для здоровья футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» хочет, чтобы другие игроки команды также прошли данный генетический анализ. Тем более что процесс прохождения подобной процедуры упростился, поскольку раньше этот тест можно было сделать только в лабораториях американского города Балтимора, теперь его можно сдать и в Испании.

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