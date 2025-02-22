Гендиректор «Сочи» Рубашко объяснил, из-за чего решили выкупить Мелёшина у «Спартака»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему клуб решил выкупить права на нападающего Павла Мелёшина, который принадлежал московскому «Спартаку». Ранее Мелёшин выступал за «Сочи» на правах аренды.

«Павел зарекомендовал себя хорошо, поговорили, было принято решение руководством, тренерским штабом и самим игроком о полноценном трансфере. У него есть все качества для роста, многое зависит от него. Ему комфортно в команде, я думаю, что нужно продолжать забивать.

Самое главное, что он забивает мячи. Дай бог, чтобы было без травм. Парень мотивирован, настоящий профессионал, дисциплинирован, он уже сейчас является хорошим нападающим, есть всё, чтобы выйти на уровень выше», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне Павел сыграл за «Сочи» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

После 21 сыгранного матча «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Роберта Морено сыграют с «Соколом». Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 45 очков.