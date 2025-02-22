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Зобнин рассказал, когда истекает срок действия его контракта со «Спартаком»

Зобнин рассказал, когда истекает срок действия его контракта со «Спартаком»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о своём будущем в московском клубе.

— Удалось ли поговорить с руководством насчёт твоего будущего?
— У меня с контрактом всё хорошо. Он до 2026 года, ещё полтора года. Я футболист, выполняю условия контракта, все остальные вопросы не ко мне. Надо спрашивать у наших руководителей, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Российский футболист выступает в составе красно-белых с лета 2016 года. За этот период он принял участие в 260 матчах во всех турнирах, в которых отметится 19 голами и 19 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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