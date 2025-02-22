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Защитник «Ахмата» рассказал о тренерских требованиях Магомеда Адиева

Защитник «Ахмата» рассказал о тренерских требованиях Магомеда Адиева
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Защитник-новичок «Ахмата» Лео Гогличидзе, ранее выступавший за «Чайку» под руководством Магомеда Адиева, рассказал о его главных тренерских требованиях. Адиев также возглавлял «Ахмат» с апреля по сентябрь 2024 года.

«Магомед Мусаевич требовал от каждого выкладываться на поле на все сто процентов. Он любил, когда все отдаются своему делу. Про опыт работы с ним могу сказать только положительное. Это хороший человек и тренер», — приводит слова Гогличидзе пресс-служба «Ахмата».

Напомним, 47-летний Адиев возглавлял «Чайку» с 2019 по 2021 год. Также с 2022 по 2024 год он работал главным тренером сборной Казахстана. Ранее специалист положительно оценил своё возможное возвращение в «Анжи», который будет выступать в третьем дивизионе России.

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