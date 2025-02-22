«Валенсия» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Валенсия» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 24 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 51 очко.