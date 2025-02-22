«Валенсия» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30
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Сегодня, 22 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Валенсия» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 24 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 51 очко.
Комментарии
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