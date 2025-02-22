Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30

«Валенсия» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Валенсия» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 24 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 51 очко.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android