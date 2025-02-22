Кобелев: у «Динамо» много футболистов, но не с тем качеством, чтобы рассчитывать на победу

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал зимнюю трансферную кампанию столичной команды.

«Оценку трансферной кампании «Динамо» в зимнее окно даст только результат команды в играх. Однако в опорную зону напрашивался футболист с характером, способный повести игру и сделать результат. Если Глебову удастся повести за собой команду и к нему будут прислушиваться, этот трансфер будет хорошим.

Что касается Касереса, я его ни разу не видел, поэтому давайте посмотрим на него в ближайших матчах. У «Динамо» хорошо укомплектованная команда — на краях обороны играют Скопинцев, Фернандес, Даса и даже Маричаль. Футболистов много, но не с тем качеством, чтобы рассчитывать на победу», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент бело-голубые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.