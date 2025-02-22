Слот заявил, что в «Ливерпуле» определились, какие трансферы нужны команде летом

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что мерсисайдцы определили позиции, которые они хотят улучшить в период действия летнего трансферного окна.

«Теперь у нас есть очень хорошее представление о планах на лето. Я не собираюсь говорить, какие именно позиции мы предпочитаем улучшить. Но очевидно, что мы оценили состав и поняли, в чём можно совершенствоваться. Это то, к чему «Ливерпуль» будет стремиться летом», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» приобрёл двух футболистов: нападающего Федерико Кьезу и вратаря Георгия Мамардашвили.

Рекорды «Ливерпуля»: