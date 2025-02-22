Неймар не может пользоваться своим роскошным автопарком в «Сантосе» — Sport.es

Вингер «Сантоса» Неймар не может перевезти свою коллекцию роскошных автомобилей в Бразилию. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Неймар имеет коллекцию роскошных автомобилей, которую он собирал за пределами Бразилии. Автопарк бразильского футболиста включает такие модели, как Rolls-Royce Ghost, Aston Martin DBX, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracan и четыре автомобиля Mercedes-Benz G-класса. Сообщается, что некоторые из его лучших и самых дорогих авто были приобретены в рамках трудового контракта с саудовским «Аль-Хилялем», где, помимо годового дохода в € 160 млн, игрок пользовался всевозможными привилегиями.

Однако на данный момент Неймар не имеет возможности ездить на своих суперкарах. Местное законодательство ограничивает импорт подержанных авто, чтобы защитить промышленность и избежать недобросовестной конкуренции. К ввозу допускаются только машины старше 30 лет, которые уже считаются предметами коллекционирования.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Сантос» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 15 млн.