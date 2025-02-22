Кобелев — о «Краснодаре»: даже самый хороший трансфер может разрушить ауру в команде

Российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал отсутствие трансферов у «Краснодара» в зимнее межсезонье.

«Трансферы — очень сложная штука, особенно в нынешней ситуации. Если «Спартак» и «Зенит» тратят большие деньги на новичков, «Краснодар», имея деньги, не счёл необходимым подписывать нового футболиста ради просто трансфера. Наверняка в команде игроки сильнее, чем можно было бы взять.

Сейчас прошло 18 туров. На каком месте «Краснодар»? На первом. А каким составом играла команда? Таким же, как и в прошлом сезоне. Осталось сыграть всего 12 матчей. «Краснодар» может этим составом остаться на первом месте? Конечно! Иногда даже самый хороший трансфер может разрушить ауру в команде. Необходимо обращаться к руководству и тренерскому штабу, которые знают атмосферу и микроклимат в команде. «Краснодару» сейчас очень тяжело подписать хорошего футболиста, ведь тот же «Зенит» покупает новичков за огромные деньги, потому что за меньшие деньги никого не продадут», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Краснодар» лидирует в РПЛ сезона-2024/2025 с 39 очками и лишь по дополнительным показателям опережает «Зенит».